Bydgoszcz. Sylwester 2021/22. Restauracje i kluby w centrum miasta zapraszają na sylwestrową noc

Przypomnijmy, 15 grudnia w Polsce wprowadzono obostrzenia w związku z wysoką liczbą zachorowań na COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki zostały zamknięte. Wyjątkiem będzie sylwestrowa noc, podczas której lokale będą mogły funkcjonować przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego oraz z maksymalnym limitem 100 osób.

Od 15 grudnia lokale gastronomiczne działają w ścisłym reżimie sanitarnym – przy maksymalnym obłożeniu na poziomie 30 proc. wszystkich miejsc. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Do limitu 30 proc. nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Należy jednak okazać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.