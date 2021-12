Bydgoszcz. Tak wyglądało wejście do bydgoskiej polikliniki: długa kolejka na zimnie przed kontenerem

- Przyjechałem niedługo przed planowaną wizytą, gdy zobaczyłem co się dzieje pod wejściem wiedziałem już, że raczej nie zdążę. Okazało się, że nie można wejść do polikliniki tak jak wcześniej, teraz wystawiono na zewnątrz kontenery, w których trzeba wypełniać ankietę covidową. Szło to bardzo opornie, przed kontenerami powstała ogromna kolejka. Ludzie byli zirytowani, bo raz że było bardzo zimno, dwa - że mieli umówione wizyty, na które mogli się spóźnić. Nikt nie wziął pod uwagę długiego czekania przed wejściem - mówi bydgoszczanin.

W kolejce plotkowano, że to zarządzenie dyrekcji, które miało między innymi ukrócić przyjazdy pacjentów na długo przed wizytą. Podobno jest tak, że do polikliniki niektórzy przyjeżdżają na kilka godzin przed wizytą i tam przesiadują. Być może w kontekście koronawirusa ma to jakiś sens. A właściwie by miało, gdyby rozwiązano to inaczej. Poliklinika jest nowa, są ogromne korytarze, duża hala przy rejestracji, myślę że można tam ludzi pomieścić z odpowiednim dystansem - zauważa nasz Czytelnik.