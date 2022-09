Bydgoszcz. Tak wyglądało życie bydgoszczan w pierwszych latach PRL-u [zdjęcia]

Niewiele zachowało się zdjęć z Bydgoszczy z pierwszych lat po II wojnie światowej. Mało kto miał wówczas aparat fotograficzny, na pojawienie się ich w sprzedaży, jak również filmów małoobrazkowych, odczynników do wywoływania etc. trzeba było czekać, wszak ludzie mieli pilniejsze potrzeby. Fotografie z tamtych lat znaleźć można jednak w ówczesnej prasie. Są one, oczywiście, kiepskiej jakości z wielu względów, jednak ich walory - ukazywanie Bydgoszczy, jej mieszkańców i codziennego życia w tamtych latach - są bezcenne.