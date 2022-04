Bydgoszcz. Terapeutka uświadamia kobiety o MDM. Problem dotyczy wielu pań [zdjęcia]

Zobacz wideo: Tir załadowany po sufit wyjechał z Bydgoszczy do Lwowa.

Pani Aneta jest certyfikowanym terapeutą Treningu Mięśni Dna Miednicy-BeBo oraz trenerem medycznym. Na co dzień pracuje w Organic Fitness Balaton w Bydgoszczy.

- Zdrowie kobiet bardzo leży mi na sercu, tymczasem wiele z pań nie dba o właściwą pracę mięśni miednicy - mówi pani Aneta. - Kobiety często wstydzą się mówić np. o tym, że mają problem z nietrzymaniem moczu , a to błąd, bo przez odpowiednią terapię mogą poprawić swoją jakość życia.

Terapeutka podpowiada paniom, co warto wiedzieć o MDM

- Niewiele pań wie, że spełniają one ważne funkcje w ich organizmie . I nie chodzi tu tylko o funkcję rozrodczą. Osłabienie tych mięśni może powodować także bóle kręgosłupa, bolesne miesiączki, zaparcia, a nawet bóle podczas stosunku seksualnego . Mięśnie dna miednicy podtrzymują też macicę, odbyt czy pęcherz moczowy. Odpowiadają za utrzymanie moczu i defakację. Jeśli są słabsze, bądź zbyt napięte, mogą wystąpić, np. problemy z nietrzymaniem moczu.

By uświadomić panie i im pomóc, bydgoska terapeutka zorganizowała we współpracy z klubem Organic Fitness Balaton jednodniowe darmowe warsztaty pn. “W drodze do istoty kobiecości - Mięśnie Dna Miednicy”.