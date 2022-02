Bydgoszcz. Tłok w tramwaju linii nr 2. Na razie mniejszego nie będzie, ale drogowcy wciąż się przyglądają

Pasażerowie jak sardynki

Jak już pisaliśmy, po wprowadzeniu zmian w komunikacji w związku z budową torowiska przez ul. Perłową w niektórych tramwajach na Kapuściskach pasażerowie tłoczą się jak sardynki. Od stycznia za tramwaj nr 8 jeździ z Kapuścisk do ronda Toruńskiego autobus przegubowy, ale nikt z niego w praktyce nie korzysta, bo pasażerowie nie chcą się przesiadać, żeby dojechać do centrum. Drogowcy nie do końca przewidzieli straszliwy ścisk panujący o określonych godzinach w tramwaju nr 2, który jako jedyny obsługuje tereny Kapuścisk, części Wyżyn i firm z parku przemysłowego.

Pandemia w tramwaju

Inna czytelniczka opowiadała: - Od 8 stycznia br. byłam stałą pasażerką tramwaju linii 8. Trasa mojego przejazdu przebiega od ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do przystanku Garbary II. Nie korzystam z propozycji komunikacji zastępczej, ponieważ droga do pracy wydłużyła mi się o minimum 20 minut. Próbując różnych opcji dotarcia do miejsca pracy, wsiadłam ze swojego przystanku do tramwaju linii nr 2 z zamiarem dotarcia do Ronda Jagiellonów. Przystanek, na którym wsiadam na Kapuściskach, jest trzecim od początku trasy linii nr 2. Tramwaj przyjechał punktualnie o 6.30 rano, jednak wejście do tramwaju było już problematyczne na trzecim przystanku. Taki tłum ludzi, który jechał w tramwaju, jest trudny do przyjęcia w czasach przed pandemicznych.