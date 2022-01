Bydgoszcz. Trasa Uniwersytecka może być otwarta już w tym miesiącu. Dziś próby obciążeniowe. Dlaczego musieliśmy tak długo czekać?

Dokładnie 29 stycznia 2021 roku Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zaczął grodzić wjazd na most Uniwersytecki na Trasie Uniwersyteckiej. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że zamknięcie kluczowej dla płynności ruchu na Górnym Tarasie arterii to dopiero początek potężnych kłopotów, na których rozwiązanie poczekamy jeszcze dobrych kilka lat. Diagnoza, która wskazywała na możliwość katastrofy budowlanej na moście skłoniła władze miasta nie do ograniczenia ruchu na trasie, jak wielu miało nadzieję, ale całkowitego wyłączenia go z ruchu. Nikt bowiem nie podjąłby ryzyka otwarcia mostu, który groził katastrofą budowlaną. Dla kierowców decyzja to oznaczała początek gigantycznych problemów z przejazdem, bo w tym samym czasie w najlepsze trwał remont ulicy Kujawskiej, ronda Bernardyńskiego i ronda Kujawskiego.