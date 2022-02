Bydgoszcz. Trwają prace nad kosztorysem zmian nazw stacji kolejowych w Fordonie i na Bartodziejach

Wracamy do tematu zmiany nazw przystanków kolejowych Bydgoszcz Akademia i Bydgoszcz Bielawy. Jak już pisaliśmy, nazwy obu dworców nie są zgodne z wytycznymi nazewnictwa stacji PKP, przyjętymi w 2019 i 2020 r. Pierwszy z przystanków związany jest ze zlokalizowaną w pobliżu Politechniką Bydgoską, która dawniej nosiła miano Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Drugi z kolei – Bydgoszcz Bielawy – znajduje się na Bartodziejach. Może więc wprowadzać w błąd podróżujących w kwestii jego faktycznej lokalizacji.

W październiku ub. roku informowaliśmy, że choć termin nie został określony, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski przewiduje wprowadzenie zmian między 12 a 14 grudnia. Do tej pory to nie nastąpiło. Dlatego też, na prośbę jednego z naszych Czytelników, zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pytaniem o to, na jakim etapie jest realizacja powyższego, a także kiedy możemy spodziewać się zmian.