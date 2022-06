Bydgoszcz. W najbliższy weekend święto ciężarów! Krajowa czołówka powalczy o medale mistrzostw Polski do lat 23

Mistrzostwa Polski w ciężarach zawitają do Bydgoszczy po 9 latach. W 2013 r. odbył się tu krajowy czempionat juniorów do lat 20. Będzie to czternasta impreza tej rangi w mieście nad Brdą.

W weekend zapowiadają się spore emocje. Młodzieżowcy to prawie seniorzy, dlatego należy oczekiwać wielkiego dźwigania. Najlepsi w tej kategorii wiekowej, to aktualnie trzon reprezentacji seniorskich kobiet i mężczyzn.