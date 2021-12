Bydgoszcz. W szpitalu im. dr. J. Biziela powstał pokój pożegnań dla rodziców dzieci z wadami letalnymi [zdjęcia]

W tym roku w Uniwersyteckim Szpitalu nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy na świat przyszło 2100 dzieci. Wśród nich urodzonych zostało 20 dzieci z ciężkimi wadami letalnymi. To z myślą o nich i ich rodzicach powstał w bydgoskim szpitalu pokój pożegnań.

- Jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ daje możliwość pożegnania się z dzieckiem, które, niestety, z reguły jest śmiertelnie chore - z przyczyn genetycznych bądź anatomicznych. Myślę, że daje to rodzicom bardzo duży komfort - możliwość pożegnania się z tym dzieckiem, uzyskania odcisku stóp, rączek. I przede wszystkim możliwość przytulenia go, bycia z nim sam na sam, a nie na sali pełnej matek i zdrowych dzieci - podkreśla prof. Mariusz Dubiel, kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.