Bydgoszcz. W tych zawodach jest teraz praca w naszym mieście. Takie są stawki dla kucharza, operatora koparki i spawacza

Praca w Bydgoszczy, na jakie stawki można liczyć?

W galerii w tym artykule znajdziesz najnowsze oferty pracy opublikowane na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Przejdź do zdjęć, by sprawdzić, na jakie stawki mogą liczyć pracownicy na poszczególnych stanowiskach.

Przypominamy, że zgodnie zobowiązującym prawem, pracodawca nie może zaproponować pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie stawki niższej niż 3010 złotych brutto. Minimalna pensja jednak niebawem się zmieni. Zgodnie z opublikowanym już rozporządzeniem, od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł brutto, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie więc o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku. To wynik szalejącej w Polsce inflacji, która na koniec września 2022 roku osiągnęła poziom 17,2 proc.