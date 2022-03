Bydgoszcz. Wiekowe torowiska tramwajowe zaczynają się sypać. Czy będą remonty?

Co roku Miejskie Zakłady Komunikacyjne przygotowują na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej raport o stanie torowisk tramwajowych w mieście. Raport teoretycznie nie jest tajny, ale - jak mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP - nie można go ujawnić, bo jest dokumentem wewnętrznym. Służy do tego, żeby planować naprawy i remonty na najbardziej wysłużonych odcinkach linii tramwajowych.

Po Kujawskiej jeżdżą, po Toruńskiej - nie

Wcześniej - w 2020 roku sukcesem na pewno było oddanie do użytku linii w ciągu ul. Kujawskiej - to w sumie prawie cztery kilometry nowego torowiska. Wyremontowano też prawie 300 m linii na wysokości Multikina w ciągu ul. Focha. Całkiem dobrze inwestycyjnie wyglądał rok 2019 - pojawiło się nowe torowisko na Wojska Polskiego i wzdłuż Toruńskiej od pętli Babia Wieś do ronda Toruńskiego. W tym ostatnim przypadku jednak niewiele to daje, bo połączenie z rondem wciąż nie działa. 2018 rok to z kolei wciąż inwestycje w tory na Wojska Polskiego i... wymiana jednego rozjazdu na pętli w Myślęcinku.