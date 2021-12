Bydgoszcz. Wielka Pętla Fordonu. Jej budowa w rękach mieszkańców. Wytyczono trasę. Którędy ma przebiegać?

Na razie wszystko układa się po myśli inicjatorów, mieszkańców Fordonu i rowerzystów, którzy na pętlę czekają. Dobrą wieścią jest zapowiedź remontu newralgicznej części trasy, która wiedzie wałami wiślanymi.

- To fragment europejskiej trasy Eurovelo 9, możliwe jest pozyskanie na stworzenie WPF na tym odcinku środków europejskich poprzez Urząd Marszałkowski. Co ważne, jak poinformował Wydział Zarządzania Kryzysowego bydgoskiego ratusza, w przyszłym roku będą odnawiane wały wiślane i mam obietnicę, że będzie można je dostosować do standardów Wielkiej Pętli Fordonu. To spory odcinek, bo sięgający od ulicy Brzegowej aż do Starego Fordonu - podkreśla Jan Kwiatoń.