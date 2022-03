Bydgoszcz wspiera Ukrainę. Na Wyspie Młyńskiej odbył się specjalny koncert połączony ze zbiórką datków [zdjęcia] OPRAC.: Justyna Tota

Wyspa Młyńska w niedzielę (13 marca 2022) stała się wyspą solidarności Bydgoszczy z Ukrainą. „Jesteśmy z Wami” - pod takim hasłem w plenerze odbywa się koncert, a w Młynach Rothera zabawy dla dzieci, a także dla Ukraińców porady prawników, medyków i oferty potencjalnych pracodawców Dariusz Bloch Zobacz galerię (50 zdjęć)

Jesteśmy z Wami! - to hasło koncertu, jaki w niedzielę (13 marca) odbywa się do godz. 18 w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej. Solidarność Polaków i Ukraińców wybrzmiewa nie tylko w muzyce, ale także w kuchni, atrakcjach i konkretnej pomocy: prawnej, zdrowotnej, zawodowej. Wszystko po to, by ukraińscy goście poczuli się w Bydgoszczy dobrze i bezpiecznie.