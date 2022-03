Bydgoszcz. Wyrusz nocą w Ekstremalną Drogę Krzyżową Fordon-Opławiec. Podejmij wyzwanie!

- Do tej pory wyzwaniem EDK było przejście 40 km nocą, w samotności i skupieniu. Sam trud wędrówki wydawał się wielki. Teraz to za mało. Nie chodzi o to, aby przejść trasę, ale o to, aby ją pokonać i stać się pięknym człowiekiem. Od dzisiaj miarą EDK nie są kilometry, ale zmiana, która się dokona w człowieku - piękno. Zapraszam na EDK AD 2022! - zachęcają organizatorzy.