Bydgoszcz z najtańszymi mieszkaniami na wynajem wśród dużych miast

Patrząc na bydgoski rynek nieruchomości do wynajęcia zauważyć można potężne wzrosty cen. W skali roku za najmniejsze mieszkania i kawalerki (do 38 metrów kwadratowych powierzchni) zapłacić trzeba o jedną czwartą więcej niż w czerwcu 2021 roku. Podwyżki dotknęły również mieszkania średniej wielkości (do 60 mkw) gdzie zanotowano wzrost cen o 17 procent rok do roku. Najemcy więcej muszą zapłacić również za największe mieszkania (pow. 60 mkw), ale tu ceny zwiększyły się o niecałe 8 procent.

Co interesujące, jak wynika z analizy serwisu Bankier.pl, w Bydgoszczy w ostatnim miesiącu ceny ofertowe najmu mieszkań spadły, przez co nasze miasto stało się najtańszym pod tym względem dużym miastem wojewódzkim. Statystykami objęto jeszcze Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Katowice, Lublin, Kraków, Łódź i Szczecin.