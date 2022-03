Bydgoszcz. Zaczyna brakować mieszkań dla uchodźców. Na wieś nie zawsze chcą wyjeżdżać. Dlaczego?

W dużych miastach zaczyna brakować miejsc dla uchodźców. Są w okolicach miast i na wsiach, ale na nie Ukraińcy nie zawsze patrzą przychylnym okiem, co rodzi nieporozumienia.

Zobacz wideo: Tir załadowany po sufit wyjechał z Bydgoszczy do Lwowa

- Przez pierwsze dwa tygodnie wojny sytuacja była taka, że mieliśmy do dyspozycji może sto adresów, a uchodźców było niewielu. Teraz sytuacja się odwróciła, dziennie wpływają do nas dwie, trzy oferty z mieszkaniami dla uchodźców, a chętnych jest dużo więcej - zauważa Pavel Gladkov z Kujawsko-Pomorskiego Domu Ukraińskiego w Bydgoszczy. To do K-PDU trafiają oferty mieszkaniowe dla uchodźców, które zgłaszane są przez formularz Urzędu Miasta Bydgoszczy (bydgoszcz.pl/uchodzcy). Bydgoskie źródło lokali jednak gwałtownie wysycha, a potrzebujących przybywających do miasta jest coraz więcej. Ratunkiem mogą być oferty spoza Bydgoszczy, ale jest z nimi problem.

- Propozycje spoza miasta trafiają do nas bardzo rzadko, ale też są poszukiwane. Mieliśmy ofertę z Szubina, natychmiast znaleźli się chętni. Największym problemem dla nas jest ulokowanie dużych, wielopokoleniowych rodzin. Brakuje lokali dla tak dużej grupy ludzi, najłatwiej pomoc znaleźć było matkom z dziećmi. Natomiast nie mamy dostępu do ofert spoza miasta, jeśli nawet są - do nas nie trafiają - mówi Pavel Gladkov.

Ukraińcy nie chcą na wieś? Nie do końca

Na grupach pomocowych dla uchodźców, na których ludzie oferują wsparcie i go szukają, co rusz pojawia się wątek mieszkań na wsi. Chętni do przyjęcia uchodźców są, natomiast sami uchodźcy do tego typu ofert podchodzą dość niechętnie. Budzi to sporo kontrowersji, bo część osób proponująca pomoc czuje się zawiedziona, że ich oferta nie jest przyjmowana, mimo że mają dobre warunki pobytu i nie chcą za nie pieniędzy.