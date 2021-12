Bydgoszcz. Zaginął 16-letni Jordan Możejko. Tydzień temu wyszedł z domu, nie wrócił i nie skontaktował się z rodziną OPRAC.: (ak)

Policja prowadzi poszukiwania zaginionego tydzień temu 16-latka Jordana Możejki Policja

Policjanci ze Szwederowa w Bydgoszczy prowadzą poszukiwania 16-latka, który wczoraj (3.12.2021) wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących się przyczynić do odnalezienia nastolatka.