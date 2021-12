Bydgoszcz. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie ul. Nakielskiej. Kiedy poznamy ich wynik?

- Rozbudowa ul. Nakielskiej to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez bydgoszczan – mówił przy okazji rozpoczęcia konsultacji prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Zakres prac na osiedlu Miedzyń-Prądy uzgodniliśmy już z mieszkańcami, kompletowana jest dokumentacja. Chcemy równocześnie przygotowywać się do kolejnego etapu prac na odcinku od ul. Nasypowej do ronda Grunwaldzkiego. To jaki przekrój będzie najlepszy już na wstępie chcemy przedyskutować z mieszkańcami.