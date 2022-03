Bydgoszcz zaoszczędziła na "Akcji zima", będzie więcej pieniędzy na wiosenne porządki w mieście

Wygląda na to, że zima już na dobre odpuściła, w tym tygodniu na termometrach prognozuje się już plus osiem stopni. Drogowcy podsumowują minioną "akcje zima".

- Przez ostatnie lata na zimowe utrzymanie bydgoskich ulic i chodników wydawaliśmy średnio od 4 do 6 mln zł. W tym roku zima była dość spokojna. Wydaliśmy ok. 6 mln zł. Co ciekawe to dwa razy mniej niż rok temu, gdy zima pokazała swoje prawdziwe oblicze, a mróz i śnieg utrzymywały się jeszcze na przełomie lutego i marca - zaznacza Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.