Bydgoszcz. ZDMiKP jest winny MZK ponad 31,5 mln zł. Dlaczego MZK nie upominały się o pieniądze? Jest raport po kontroli NIK

Organizatorem transportu w Bydgoszczy jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. To on podczas przetargu wyłania firmy, którym będzie płacił - z miejskich pieniędzy - za kursowanie autobusów. Jednak nic nie jest tak proste, bo przewoźnikowi przysługują też rekompensaty za wykonanie usługi.

W MZK zakończyły się czynności Najwyższej Izby Kontroli. Z wystąpienia pokontrolnego wynika, że w latach 2017-2019 zakładom komunikacyjnym, miejskiej spółce, należały się rekompensaty w wysokości w sumie 31,6 mln zł: nieco ponad 5 mln zł za 2017 rok, 12 mln zł za następny i prawie 14,5 mln za 2019.

Kwoty "niedopłat" wynikały z audytu przeprowadzonego przez niezależnego eksperta w MZK. NIK wskazuje jednak na nieprawidłowości MZK w tej sprawie - zarząd spółki nie wystąpił do sądu o odzyskanie tych pieniędzy od ZDMiKP. "Działania zarządu spółki ograniczały się jedynie do wystawienia przedsądowych wezwań do zapłaty oraz negocjacji z ZDMiKP, które nie uznało roszczeń spółki" - czytamy w wystąpieniu NIK.