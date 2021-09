Bydgoszcz. Zielono i smacznie na Jesiennym Kiermaszu Ogrodniczym [zdjęcia]

Jesień to pora sadzenia drzew i krzewów, więc bydgoszczanie ruszyli na Jesienny Kiermasz Ogrodniczy, który odbywał się przez dwa dni - w sobotę i niedzielę (25 i 26 września) do godz. 17 przy hali Immobile Łuczniczka na ul. Toruńskiej. Można było wybierać w różnych gatunkach i odmianach roślin czy to ozdobnych, czy owocowych. Nie brakowało też akcesoriów ogrodniczych.