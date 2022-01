Bydgoszcz zostanie włączona do europejskiej sieci TEN-T? To wielka szansa na rozwój dla Emilianowa i regionu

Na razie sieć TEN-T jest w trakcie uzgodnień. To sieć europejska, jak wyjaśnia Roman Jasiakiewicz, bydgoski radny sejmiku województwa, obecność w niej pozwala na zdobywanie funduszy unijnych. Na razie w propozycji na pewno znalazła się linia kolejowa 201 biegnąca m.in. przez Emilianowo do Gdyni Osowa. To niezwykle istotna decyzja, ponieważ jak wielokrotnie informowaliśmy, w Emilianowie pod Bydgoszczą ma powstać olbrzymi terminal przeładunkowy, ściśle współpracujący z rozwijającymi się portami w Gdańsku i Gdyni.

Teraz chodzi o to, żeby węzłem bazowym stała się Bydgoszcz i jej drogi, m.in. S5 i S10. Na razie miasto w sieci jako węzeł nie jest.