Bydgoszczanie niosą pomoc Ukrainie. Młyny Rothera i Zawisza pełne darów i wolontariuszy [zdjęcia]

W Bydgoszczy ruszyła prawdziwa lawina pomocy w geście solidarności z Ukrainą!

- To niezwykłe, co się dzieje. Po raz pierwszy widzę taką mobilizację - mówi nam pan Adam, który w niedzielne południe poszedł do Młynów Rothera, by przekazać dary dla Ukrainy. - Ludzie przynoszą paczki, choć jest prośba, by teraz kierować się na Zawiszę. Widzę jednak, jak w młynach wolontariusze, którymi przecież są mieszkańcy, uwijają się z pracą przy segregowaniu darów, pakowaniu ich w mniejsze, dokładnie opisane paczki. Tu pracują i młodzi, i dorośli, i nieco starsi. Bydgoszczanie i Ukraińcy. Wszyscy. To jest piękne! - relacjonuje poruszony pan Adam.