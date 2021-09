Bydgoszczanin miał broń palną bez pozwolenia i narkotyki. Został zatrzymany przez policję

Policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową 40-letniego mieszkańca Bydgoszczy zatrzymali w środę (08.09.2021) o godz. 19:00 na drodze w Strzyżawie pod Bydgoszczą, kiedy ten jechał samochodem.

Policjanci przeszukali samochód mężczyzny. W środku znaleźli worek foliowy, w którym znajdowały się kryształki. Wstępnie je zbadali. Okazało się, że to ponad 2 kg substancji psychoaktywnej 4-CMC.

Podczas zatrzymania 40-latek był pobudzony.

- To spowodowało dodatkowe podejrzenia co do prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji zabronionych. Przeprowadzone badanie narkotesterem wykazało, że 40-latek kierował pojazdem pod działaniem kokainy. Tak zwaną działkę tego narkotyku miał również przy sobie - informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego KWP Bydgoszcz.