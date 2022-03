Bydgoszczanin odnalazł nad Brdą żelazny reper. To niezwykła rzadkość

- Ten niezwykły żelazny słup znalazłem nad Brdą w Opławcu, ale dokładnej lokalizacji nie podam, aby ktoś niepowołany nie zainteresował się bliżej znaleziskiem – wyjaśnia Zbigniew Galiński, znany bydgoski działacz turystyczny, na co dzień prowadzący stanicę wodną PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

- Zaintrygowało mnie to, poszukałem w internecie i oto co znalazłem: To jest tak zwany reper wodowskazowy, który służy do kontrolowania położenia wysokości "punktu zerowego" wodowskazu w danej miejscowości, w tym przypadku w Bydgoszczy – wyjaśnia inż. architekt Witold Przyklęk z Sopotu, znany wielu miłośnikom muzyki szantowej basista zespołu „Trzy Majtki”. Zespół często koncertuje w stanicy Wdzydze Kiszewskie.