Bydgoszczanin wydał album o ginących zabytkach w Kujawsko-Pomorskiem. 45 miejsc - zapomnianych świadków historii

- Chciałem pokazać zabytki regionu, takie miejsca, których zwykle się nie dostrzega, są pochowane gdzieś w laskach czy zaroślach, opuszczone i najczęściej zrujnowane do tego stopnia, że zostało im kilka lat istnienia. Najbardziej przerażające jest to, że obiekty te w większości są wpisane do rejestru zabytków i z tego powodu powinny być odpowiednio zabezpieczone - mówi Michał Jankowski, autor właśnie wydanego albumu "Ginące miejsca kujawsko-pomorskie", a na co dzień - właściciel bydgoskiej księgarni Enigma przy ul. Gdańskiej 9.