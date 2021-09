Bydgoszczanka Marta w szóstej edycji programu „Rolnik szuka żony"

Szósty sezon popularnego reality show „Rolnik szuka żony” wkracza w decydującą fazę . Mieszkańcy naszego województwa, którzy oglądają program emitowany w niedzielne wieczory na antenie TVP 1, trzymają kciuki za dwoje uczestników z naszego regionu. W ubiegłą niedzielę rolnicy dokonali wyboru. Sławomir Banasiak z Gliznowa (gm. Lubień Kujawski) miał niełatwy orzech do zgryzienia. Marta, Natalia czy Małgorzata. W końcu podjął decyzję. Wybrał Martę - 30-letnią bydgoszczankę.

- Brawo. Bardzo dobry wybór. Ta dziewczyna ma piękny uśmiech - zauważa pani Iwona.

Uczestnicy programu z uwagi na obowiązującą ich umowę nie udzielają wywiadów na temat udziału w „Rolniku”. Oto jak przedstawia ich produkcja:

„Marta do programu przyjechała z Bydgoszczy, gdzie ukończyła policealne studium farmaceutyczne i pracowała w serwisie komputerowym. Jest jednak kobietą otwartą na nowe zawody, miejsca i nowy związek. Najlepiej z kimś wysokim, kochającym, szczerym, wiernym, rodzinnym i zaradnym. Kimś, z kim każda randka byłaby udana i komu mogłaby robić swoją słynną sałatkę jarzynową”.

„Pochodzący z Kujaw 34-letni Sławomir pomyślnie łączy pracę na roli z zawodem strażaka. Rolnik posiada też uprawnienia pszczelarskie, interesuje się motoryzacją i hobbystycznie wędkuje. Ma 188 centymetrów wzrostu, jest mężczyzną cierpliwym i spokojnym, choć czasem ulega chwili. Nie wyobraża sobie życia poza gospodarstwem, co skutecznie utrudnia mu znalezienie życiowej partnerki. Po trzech latach samotności Sławomir zdecydował się zgłosić do naszego programu. Ma nadzieję, że udział w „Rolniku” odmieni jego życie i pomoże mu znaleźć wysoką, spokojną i szczerą kobietę, z własnym zdaniem, ale i zdolnością do kompromisów. Kobietę, której mógłby zaufać i z którą mógłby spędzić resztę życia.”