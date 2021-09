Bydgoszczanka oddała obcemu mężczyźnie 108 tys. zł. Przekonał ją, że jest jej wnukiem

W środę (22 września) policjanci z bydgoskich Wyżyn zostali powiadomieni o oszustwie na 86-latce, która straciła ponad 100 tysięcy złotych.

- Z jej relacji wynika, że mężczyzna, dzwoniący na telefon stacjonarny pokrzywdzonej, podawał się za jej wnuczka i oznajmił, że miał wypadek. Przekonał ją, że potrzebuje pieniędzy, bo inaczej pójdzie do więzienia. Pokrzywdzona przekazała w rozmowie telefonicznej, że ma w domu 108 000 złotych. Wówczas rozmówca - podający się za wnuka oświadczył, że za chwilę do mieszkania przyjdzie adwokat, któremu kobieta ma przekazać pieniądze. Po chwili przyszedł do mieszkania pokrzywdzonej młody mężczyzna, któremu pokrzywdzona wręczyła worek foliowy z pieniędzmi. W wyniku przestępstwa bydgoszczanka poniosła straty w kwocie 108 000 złotych. Po pewnym czasie zorientowała się, że została oszukana - relacjonuje kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.