Bydgoszczanka Paula Rakowska, bohaterka programu Down the Road, świetnie sobie radzi w samodzielnym życiu

Samodzielne mieszkanie i szansa na znalezienie pracy to były dwa najważniejsze marzenia niezwykłej bydgoszczanki, Pauli Rakowskiej z Zespołem Downa, bohaterki telewizyjnego programu Down the Road. W grudniu ubiegłego roku opisywaliśmy, jak spełnia się pierwsze z nich. Paula wprowadziła się wówczas do własnego mieszkania na osiedlu Industria, na Londynku. Przypomnijmy: Industrię budowała bydgoska firma Moderator, która zaproponowała Pauli oraz jej mamie zamianę ich dotychczasowego lokum na nowe. Panie wprowadziły się do osobnych mieszkań.