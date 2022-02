Była symbolem dawnej bydgoskiej Astorii. Teraz rzeźba czeka na lepsze czasy... w krzakach [zdjęcia]

– Jestem zaniepokojony, że rzeźba leży pod płotem i nie jest w żaden sposób zabezpieczona. To niepokojące, bo potencjalny wandal, przy odrobinie złej woli, może się do niej dostać. Również fakt, że leży na ziemi na pewno nie sprzyja jej stanowi technicznemu. Mogliby ją chociaż ukryć pod dachem namiotu, który znajduje się tuż obok, co pozwoliłoby jej dotrwać czasu remontu w niepogarszającym się stanie – przedstawia swoje zdanie J. Trojan.