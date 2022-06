Ceny węgla w Kujawsko-Pomorskiem szokują. Ogrzewanie wkrótce będzie tylko dla bogatych?

- Ekogroszek Sobianek Lew kosztował w sierpniu 1350 złotych za tonę, we wrześniu było to 1580 i już wtedy uważałam, że ceny oszalały. Teraz za tonę tego samego ekogroszku sprzedawca chce 2500 złotych, co patrząc na inne ceny, nie jest złą opcją. Tyle, że do ogrzania domu w sezonie potrzebuję minimum 5 ton. Nie wiem skąd mam wziąć kilkanaście tysięcy na samo ogrzewanie. Z każdym telefonem do składu opału jestem coraz bardziej przygnębiona, bo jest coraz drożej. A to przecież wiosną robiło się zapasy opału na zimę - załamuje ręce pani Renata z Bydgoszczy.

Marcową cenę ekogroszku na jednym z toruńskich składów węgla dziś można uznać za okazyjną. Grzegorz Olkowski

W bydgoskim składzie węgla Factum dostępny jest już tylko jeden rodzaj ekogroszku. Kosztuje 2200 złotych plus dostawa i workowanie.