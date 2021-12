Certyfikaty COVID-19 w bydgoskich lokalach. Tak restauracje podchodzą do sprawdzania certyfikatów COVID-19

- Trudno będzie komuś odmówić. Dlaczego miałbym dyskryminować niezaszczepionych i nie wpuścić ich do restauracji? To też są ludzie. Dopóki wszystko nie będzie zgodne z prawem, nie możemy decydować za nich o wejściu do lokalu. Moim zdaniem nie jest to zgodne z prawami człowieka, bo to indywidualny wybór każdej osoby – mówi Adrian Stypczyński, manager restauracji La Rosa, Karafka oraz Port 13.