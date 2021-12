Chrześcijański sylwester w Bydgoszczy. W bazylice młodzież będzie się bawić na imprezie noworocznej

Dwie wspólnoty z bydgoskiej bazyliki łączą się, by razem podsumować i pożegnać stary rok, a przywitać nowy. Każdy z członków obu grup znajdzie coś dla siebie. Wśród atrakcji będą zabawy tematyczne, tańce i karaoke. Dla tych, którzy wolą bawić się spokojniej – gry planszowe.

- Chcemy zintegrować się między wspólnotami parafialnymi, by pokazać jedność w Kościele i otwartość na drugiego człowieka. Mamy duży przedział wiekowy, ponieważ do Młodzieży Misjonarskiej należą nawet nastolatkowie, a do Duszpasterstwa Akademickiego – studenci, czyli osoby powyżej 20. roku życia. Nie przeszkadza nam to w dobrej zabawie i pokazuje, że u nas każdy może znaleźć dla siebie miejsce – mówi ks. Grzegorz, opiekun DA Stryszek.