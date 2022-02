Co roku Maciek przylatuje do Łęgnowa Wsi. Wymyśl imię dla partnerki bociana i weź udział w konkursie Małgorzata Pieczyńska

Bocian Maciek w tym roku przyleciał do Łęgnowa Wsi 8 lutego, ponad tydzień później zjawiła się tu pani bocianowa. Bydgoscy społecznicy organizują konkurs na imię dla niej. Nadesłane

Bydgoscy społecznicy organizują konkurs na imię dla partnerki bociana Maćka, który od blisko 30 lat co roku przylatuje do Łęgnowa Wsi. Mieszkańcy swoje propozycje wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać na profilu "Stowarzyszenie i Osiedle Górzyskowo" na Facebooku do 6 marca.