Co zbudowano z cegieł z zamku bydgoskiego? Do ich wykorzystania przyznaje się wiele nieruchomości

"Miejska legenda" głosi, że cegły z zamku bydgoskiego zostały wykorzystane do budowy kamienicy przy ul. Krętej, siedziby głównej Poczty Polskiej przy ul. Jagiellońskiej, a nawet do budowy byłej już hali targowej przy ul. Magdzińskiego. Miejski konserwator zabytków zapewnia jednak, że... to tylko legendy.

Tomasz Czachorowski