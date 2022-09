Corgi to był ulubiony pies królowej Elżbiety II. Ile kosztuje? A ile pitbull? To są najmodniejsze teraz rasy psów [26.09.22] ak

Za rasowego psa trzeba czasami zapłacić tyle, ile za używany samochód z początku wieku. Parę tysięcy złotych to początek. te najmodniejsze rasy to wydatek kilkukrotnie wyższy. Przypominamy jednak, że pieski za darmo, czasami nawet rasowe, można mieć ze schroniska. Pamiętajmy też, że zakup psa to dopiero początek wydatków. A oto, ile właśnie na początek trzeba wydać za rasowego corgi, "bostona" czy "kaukaza".