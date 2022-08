Czas na wyprawkę szkolną 2022. Zobaczcie, ile rodzice muszą na to przygotować pieniędzy!

Szukamy używanych elementów wyprawki szkolnej

Około połowa rodziców kompletuje wyprawkę, jak pani Barbara, czyli systematycznie przez całe wakacje, co umożliwia optymalne rozłożenie kosztów na kilka miesięcy. Co trzeci opiekun poświęca w tym celu kilka ostatnich dni wakacji. Zaledwie 4,4 proc. robi to ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku szkolnego – jednocześnie co dziesiąty rodzic kompletuje wyprawkę jeszcze podczas pierwszych dni szkoły - wynika z cyklicznego badania „Barometr Providenta”.