Czwarta fala koronawirusa i grypa zbiegną się w czasie. Nadzieja w szczepieniach

- Od stycznia do 15 września br. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano łącznie 96 tys. 747 zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę, w tym 46 tys. 812, czyli 48,39 proc. u dzieci do lat 14 - mówi Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - To o ponad 37 tys. przypadków mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy zanotowaliśmy ich 133 776.