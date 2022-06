Czy bydgoskie szpitale połączą się pod szyldem UMK? Marszałek apeluje o zaangażowanie się w sprawę

I dalej: “Przy takim rozwiązaniu byłaby możliwość utworzenia w Bydgoszczy uczelni medycznej w oparciu o Szpitale Uniwersyteckie nr 1 i nr 2. W ten sposób mielibyśmy szansę, wzorem innych województw, nie na jedną, ale dwie uczelnie medyczne. Zwracam się do pana z tą sprawą, ponieważ, to właśnie decyzją samorządu województwa, któremu pan przewodził i przewodzi do dzisiaj, przekazano nieodpłatnie ówczesny szpital wojewódzki na potrzeby CM UMK, powołując później Szpital Uniwersytecki nr 2. Myślę, że przekazano go nie po to, aby w przyszłości został on zlikwidowany. Przypomnę, że Bydgoszcz jest jedynym miastem wojewódzkim, w którym nie ma na skutek tej darowizny wojewódzkiego szpitala wielospecjalistycznego. Został on złożony w darze na potrzeby CM UMK, by teraz stracić swą podmiotowość? Nie wyobrażam sobie takiego obrotu spraw. Doskonale zdaje pan sobie sprawę, rozmawiamy przecież o tym na posiedzeniach Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa, że zarówno w naszym województwie, jak i całym kraju odczuwamy dotkliwy brak lekarzy. Powoływanie nowych uczelni medycznych i zwiększanie naboru na studia medyczne jest więc dziś palącą potrzebą, wyzwaniem cywilizacyjnym.