Czy fuzja szpitali oznacza zwolnienia? Rzecznik UMK: - Nigdy nie mówiliśmy, że fuzja nie będzie oznaczała zwolnień

Czy fuzja bydgoskich szpitali jest już przesądzona? Od samego początku mówiliśmy, że decyzja o fuzji bydgoskich szpitali zapadnie po jej zaopiniowaniu przez Radę Collegium Medicum UMK, a tej jeszcze nie ma. Ale cały czas pan rektor utrzymuje, że połączenie tych dwóch szpitali – Biziela i Jurasza, to najlepsza droga do wyprowadzenia tych placówek z trudnej sytuacji finansowej. Rozmawiamy teraz o tym z Radą Collegium Medicum UMK, we wrześniu czeka nas kolejne spotkanie.

Opinia Rady o fuzji jest wiążąca?

Nie jest wiążąca. Natomiast pan rektor zapowiedział, że będzie brał pod uwagę opinię Rady Collegium Medicum UMK. Do tej pory odbył z nią dwa spotkania i na żadnym z nich – w kwestii fuzji, nie padło słowo „Nie”. Było raczej takie zrozumienie, że szpitale trzeba ratować stąd pojawiła się chęć pozyskania, przez to środowisko pogłębionej informacji o ich połączeniu. Dzisiaj zobowiązania wymagalne obydwu szpitali wynoszą ponad 20 mln zł. Niestety Biziel odnotowuje ujemny, roczny wynik finansowy – jest to ponad 9 mln zł. Z kolei roczny zysk Jurasza - to około 2 mln zł, ale kilka lat temu szpital musiał zaciągnąć 80 mln zł kredytu dlatego musimy poprawić sytuację tych placówek, bo się pogarsza. Tą fuzją chcemy uniknąć zamykania w nich oddziałów co może się zdarzyć, jeśli będą one dalej funkcjonowały oddzielnie. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że problemy finansowe tych bydgoskich szpitali nie wynikają ze złego zarządzania nimi przez właściciela, czyli UMK tylko z tego, że chcą one oferować w regionie jak najszerszy dostęp do wysokospecjalistycznej opieki medycznej.