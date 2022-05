Czy jesienią pojawi się szósta fala koronawirusa? Pandemia wyhamowała, ale trwa

- W szpitalach nadal zdarzają się przypadki pacjentów z covidem. Oczywiście, jest ich mniej niż jesienią czy zimą, ale są - przypomina dr. hab. n. med. Aleksander Deptuła, prof. UMK, specjalista mikrobiologii lekarskiej ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

- Dla przeciętnego Polaka przejście ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemiologicznego nic nie oznacza – mówi dr. n. med. Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych, kierownik oddziału internistyczno-zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy, rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. - Niestety, dla niektórych będzie to fałszywe przeświadczenie, że epidemii nie ma, co oczywiście jest nieprawdą.