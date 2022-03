Czy jeśli Ukrainka odrzuca w Polsce gościnny dom i ofertę pracy, to jest to niewdzięczność?

Coraz mniej bydgoszczan zgłasza się z ofertami wolnych miejsc pod dachem dla uchodźców z Ukrainy. O takie miejsca łatwiej pod miastem, lecz tam z kolei uchodźcy nie zgłaszają się zbyt chętnie. Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Domu Ukraińskiego w Bydgoszczy tłumaczy to tym, że oferty z prowincji nie docierają do uchodźców albo że wolą oni mieszkanie w mieście, bo chcieliby jak najszybciej znaleźć pracę, a o nią trudniej na wsi czy w małych miasteczkach. Pada też argument o bliskości przedszkola czy szkoły, które przyjęłyby ukraińskie dzieci.

Wszystko to mogą być ważne dla życiowych wyborów kwestie, ale niekoniecznie decydujące. Mam na to przykład w mojej rodzinie, która mieszka w Chwaszczynie - dużej (prawie 4 tysiące mieszkańców) kaszubskiej wsi w gminie Żukowo. Kto nie zna Kaszub, niech przyjmie do wiadomości, że nie jest to u diabła na kuliczkach, jak mawiają, za przeproszeniem, Rosjanie, tylko niewiele więcej niż 10 kilometrów od rogatek Gdyni. Z Chwaszczyna do Gdyni jeżdżą miejskie autobusy, we wsi jest szkoła podstawowa.

Moja rodzina z Chwaszczyna to starsze małżeństwo mieszkające w domu u córki z dwójką kilkuletnich (zerówka i podstawówka) dziewczynek. Ojciec dziewczynek pracuje za granicą, ich dziadek od lat cierpi na chorobę Parkinsona i wymaga opieki, której nie może mu zagwarantować również chorująca żona czy zabiegana, pracująca zawodowo córka. Do tej pory korzystali z doraźnej pomocy. Teraz, gdy fala uchodźców dotarła także na Kaszuby, liczyli, że znajdą kogoś do pomocy na stałe. I rzeczywiście pojawiła się nadzieja na takie rozwiązanie. Do fizjoterapeutki, która zajmuje się rehabilitacją starszego pana z chorobą Parkinsona, zgłosiła się uciekinierka z 270-tysięcznego Chmielnickiego na Ukrainie Zachodniej, która deklarowała, że pilnie przyjmie pracę w Polsce. Pani ta, z zawodu pielęgniarka, pozostawiła w ojczyźnie męża i dorosłego już syna, a do naszego kraju zabrała ośmioletnią córeczkę, która uczyła się w szkole muzycznej.