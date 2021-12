Czy naprawdę nie da się uniknąć podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy? Dwugłos w tej sprawie

Jarosław Wenderlich, przewodniczący bydgoskiego klubu radnych PiS, podsekretarz stanu, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

Powrót do poprzednich cen przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy oznaczałby większe wydatki z budżetu miasta. Czy jest możliwość znalezienia bądź uruchomienia rezerw w budżecie Bydgoszczy na tego rodzaju operację?

Zaległości budżetu miasta z tytułu nieopłaconych biletów na koniec ubiegłego roku wyniosły ponad 40 milionów złotych. Czy Miasto sobie z tym problem radzi? Mam wrażenie, że nie. Tymczasem są to olbrzymie środki, a według publicznie prezentowanych informacji już 100 tys. zł ma znaczący wpływ na ceny biletów. Zresztą niskie ceny biletów są w interesie samorządów, bo nie chodzi tylko o to, by wyciągać pieniądze z portfela bydgoszczan, jak to się u nas dzieje. Nie dotyczy to, jak wiadomo, tylko podwyżki cen biletów, ale również najwyższych w Polsce stawek podatku od nieruchomości czy zwiększenia opłat oraz powiększenia strefy płatnego parkowania. Wiele samorządów wprowadziło darmową komunikację miejską, np. Stryków, Ząbki, Gostyń, Żory czy Chełm. Miasta te stawiają na ekologię i bezpieczeństwo, w końcu mniej samochodów na ulicach to mniejszy hałas i mniejsza emisja CO2. My sami sobie zaprzeczamy, bo z jednej strony rozszerzamy strefę i podwyższamy w niej opłaty, z drugiej natomiast w górę idą także bilety komunikacji, do której chcieliśmy, by mieszkańcy się przesiedli.