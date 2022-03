Czy przepisy ich nie obowiązują dostawców jedzenia? - pytają mieszkańcy. - Parkują w centrum gdzie popadnie

- Dostawcy jedzenia zachowują się jak święte krowy. Nie mówię o kurierach na rowerach, których w centrum pełno, oni akurat nie stanowią problemu. Ale dlaczego dopuszcza się do tego, że ulicą Długą jeżdżą auta i skutery firm dowożących jedzenie na telefon podczas gdy wjazd prywatnym autem to już narażanie się na mandat? Podobnie sytuacja wygląda od strony ulicy Krętej. Przed wjazdem stoi znak informujący o strefie zamieszkania, parkować można więc tylko w wyznaczonych miejscach. Tyle, że np. w weekendy jest cała zastawiona autami kurierów, którzy podjeżdżają po zamówienia do knajp działających przy rynku i na Jatkach - zauważa pan Jacek, mieszkaniec Śródmieścia.