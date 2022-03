Czy w fordońskiej Dolinie Śmierci będą badania terenowe i zostanie oświetlony pomnik? Jest apel w tej sprawie

Wspólna konferencja prasowa stowarzyszenia Młoda Prawica i Porozumienia Jarosława Gowina, która odbyła się w środę (16.03), w sprawie Doliny Śmierci w Fordonie zakończyła się kilkoma postulatami skierowanymi do władz Bydgoszczy i bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

- Apelujemy o to, żeby w parku z deptakiem umożliwiającym dojście do pomnika pomordowanych w Dolinie Śmierci postawić więcej latarni - mówi Paweł Przepióra reprezentujący stowarzyszenie Młoda Prawica. - Idąc tędy po ciemku nie da się nie zauważyć, że część tego parku jest po prostu nieoświetlona. Trudno w tym przypadku zapomnieć o także o aspekcie bezpieczeństwa. Apelujemy także do władz miasta o ustawienie tutaj większej liczby zwyczajnych koszy na śmieci, bo w pewnych miejscach robi się po prostu śmietnik. Inny nasz postulat to podświetlenie samego pomnika. Jest w bardzo eksponowanym miejscu, podświetlenie - od góry czy od dołu - w dzisiejszych czasach byłoby świetnym ostrzeżeniem przed systemami totalitarnymi.