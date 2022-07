Czy wiesz, gdzie znajduje się to miejsce w Bydgoszczy? Brda i tajemnice jej brzegu DS

Bydgoszczanie często nie wiedzą, jakie tajemnice skrywa ich miasto. Chodzą stałymi ścieżkami i nie zwracają uwagi na to, co ciekawego mogą jeszcze ujrzeć. Przechadzając się ulicą Przemysłową i idąc w stronę wody, możemy znaleźć ciekawe miejsce, które przykuwa uwagę głównie bydgoskich fotografów. Dlaczego? Przekonajcie się sami! Poznajecie to miejsce?