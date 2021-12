Czyje to psy? Oto czworonogi znalezione przez Straż Miejską w Bydgoszczy w grudniu [zdjęcia] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Straż Miejska w Bydgoszczy regularnie informuje o znalezionych czworonogach na terenie miasta. Wałęsające się bezpańsko psy są wyłapywane i transportowane do schroniska, gdzie czekają na swoich właścicieli. Do schroniska trafił również pies przywiązany do drzewa w lesie. Zobaczcie czworonogi znalezione w grudniu przez Straż Miejską w Bydgoszczy.