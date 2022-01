Dariusz Kurzawa - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Dariusz Kurzawa?

wiek: 45

wykształcenie: wyższe

Dariusz Kurzawa to polski polityk urodzony w 1976 r. w Strzelnie. Studia ukończył na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był stypendystą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada również stopień doktora nauk historycznych, który uzyskał na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Pracował jako nauczyciel w szkole gimnazjalnej. Zajmował również stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie. Jest redaktorem książki poświęconej Albertowi A. Michelsonowi.

Politycznie związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym. W 2006 r. został radnym powiatu mogileńskiego. W 2008 r. został wicewojewodą kujawsko-pomorskiego. W 2010 r. dostał się do sejmiku kujawsko-pomorskiego. W tym samym roku radni województwa powołali go na stanowisko wicemarszałka województwa. W 2014 r. i 2018 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję do sejmiku województwa oraz na urząd wicemarszałka województwa. W 2019 r. uzyskał mandat poselski do Sejmu IX kadencji.