Dawid i Adrianna z Bydgoszczy zwiedzają opuszczone domy w Polsce. Na co się natknęli? [zdjęcia]

- Niczego nie niszczymy, a to, co robimy, od początku do końca nagrywamy – mówi pan Dawid. - Choć mamy świadomość, że niektórzy mogą krytycznie patrzeć na nasze hobby. Pewnego razu kiedy wychodziliśmy już z opuszczonego domu, przed bramą pojawił się jego właściciel, z którym akurat wcześniej nie mieliśmy kontaktu (gdy tylko to możliwe, prosimy właścicieli czy zarządców nieruchomości o zgodę na wejście). W pierwszej chwili chciał wezwać policję, ale zgodził się na rozmowę: pokazaliśmy mu nagranie, opowiedzieliśmy co i po co robimy. Wykazał się zrozumieniem, a policja nie była potrzebna.