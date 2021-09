Dawne reklamy bydgoskie adresowane głównie do pań. Tak kiedyś wyglądał marketing [retro]

W bydgoskiej prasie okresu międzywojennego reklam było w bród. Niektóre z nich adresowane były specjalnie do kobiet, jako że ścisły podział ról w życiu codziennym był powszechny. To do pań kierowane były zachęty do kupowania nie tylko środków kosmetycznych i higienicznych, ale także produktów spożywczych, a nawet sprzętów domowych, jako że niemal wyłącznym obowiązkiem kobiet było wówczas prowadzenie domu.

Wybraliśmy 10 ciekawych i oryginalnych reklam z międzywojennych wydań "Dziennika Bydgoskiego" skierowanych głównie do pań. Oto one: